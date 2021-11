Benefizkonzert bei Kerzenschein

Musik genießen und dabei Gutes tun: Das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken mit Sitz in Paderborn begrüßt am Samstag, 4. Dezember, den Chor „Groophonik“ in der Paderborner Markt­kirche um 19 Uhr zu einem Benefizkonzert. Ein Teil des Erlöses kommt einem sozialen Projekt zugute, teilte das Bonifatiuswerk mit.

Bonifatiuswerk holt den Pop-Chor „Groophonik“ in die Marktkirche – Teile des Erlöses fließen an soziales Projekt

Der Pop-Chor „Groophonik“ aus Detmold will am 4. Dezember in der Paderborner Marktkirche für adventliche Stimmung sorgen.

Es handele sich um ein Benefizkonzert der besonderen Art: Die Paderborner Marktkirche soll an dem Abend fast ausschließlich durch Kerzen erleuchtet werden. Ein Teil des Erlöses soll als Spende an ein Mutter-Kind-Projekt fließen. Der Detmolder Pop-Chor „Groophonik“ setze somit seine erfolgreiche Konzertreihe fort, heißt es weiter in der Mitteilung. Das neue Programm „Illuminate“ wurde speziell für die Adventszeit entwickelt: Bewusst werde auf eine große Lichtshow verzichtet. Zahlreiche Kerzen sollen die Marktkirche am Kamp in Paderborn zum Strahlen bringen. Die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Tobias Richter möchten mit ihrem Gesang ein Licht in den Herzen der Menschen entfachen.

In dieser besonderen Atmosphäre erklingen Stücke wie „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer, „Illuminate“ von „OnAir“ oder „You will be found“ aus dem Musical „Dear Even Hansen“ – das Lied handelt von dem Vertrauen darauf, dass es immer jemanden gibt, der uns in schlechten Zeiten helfen wird, wenn wir nur danach suchen.

Das Konzert passe genau in die Adventszeit, da Jesus für viele Menschen das Licht und die helfende Hand ist, um aus der Dunkelheit zu entkommen, schreibt das katholische Hilfswerk. Aus diesem Grund fließe ein Teil des Erlöses in ein sozial-caritatives Projekt für Mütter und ihre Kinder: das „Haus Teresa“ in Kirchworbis in Thüringen. Die Einrichtung nimmt den Angaben zufolge Kinder im Alter bis zwölf Jahre auf, in deren Familien soziale und erzieherische Probleme auftreten.

Erlös kommt jungen Menschen zugute

Darüber hinaus bietet die katholische Einrichtung vier Plätze für junge oder minderjährige Schwangere und Mütter mit ihren Kindern, um sie bei ihrer Alltagsbewältigung und Versorgung des Kindes zu unterstützen. Das Projekt wird vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken gefördert.

Karten für das Benefizkonzert kosten 14 Euro und sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf beim Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken am Kamp 22 sowie in der Bonifatius-Buchhandlung an der Liboristraße 1 zu den üblichen Geschäftszeiten erhältlich.

Karten für diese Veranstaltung können auch telefonisch unter 05251/2996-0 oder per E-Mail unter info@bonifatiuswerk.de bestellt werden. Der Einlass für das Konzert beginnt um 18.15 Uhr. Aufgrund der derzeit gültigen Corona-Schutzverordnung gilt bei der Veranstaltung die 3G-Regel (genesen, geimpft, getestet). Zudem müssen beim Kartenkauf laut Veranstalter die Kontaktdaten hinterlegt werden.