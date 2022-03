Benefizkonzert der Musikschule

Endlich kann die Musikschule „Pro Musica“ Lübbecke wieder zu einem großen Musikschulkonzert einladen. Es findet diesmal jedoch nicht in der Stadthalle, sondern als Benefizkonzert in der St.-Andreas-Kirche statt. Am Sonntag, 3. April, ab 16 Uhr wird ein abwechslungsreiches Programm aus solistischen und kammermusikalischen Beiträgen sowie orchestrale Musik serviert.

Solistische Glanzpunkte werden auf den Instrumenten Klavier, Violine und Bariton mit Werken von Johann Sebastian Bach bis Edvard Grieg geboten. Das Junge Kammerorchester wird unter anderem mit einem Satz aus dem Violinkonzert a-moll von Johann Sebastian Bach und Musicalmelodien aus „König der Löwen“ zu hören sein. Einen orchestralen Höhepunkt wird ein gemeinsam mit „Pro Musica Brass“ aufgeführtes Werk von Palestrina bilden. Gespannt sein darf man auf den ersten Auftritt des neu gegründeten Klarinettenchors mit dem Abendsegen aus der Oper „Hänsel und Gretel“.

Beiträge von Blowband, Blockflötenensemble und Akkordeonquartett werden das Programm abrunden. Die Moderation liegt in den Händen von Schulleiter Martin Obermeier. Einlass zu dem in etwa zweistündigen Konzert ist von 15.30 Uhr an. Der Eintritt ist frei, Spenden am Ausgang dienen der Sanierung und Neugestaltung der Kirche.

Schnuppertage vereinbaren

Bereits am vergangenen Samstag hat die Musikschule Lübbecke ihren traditionellen Schnuppervormittag durchgeführt. Die anwesenden Lehrkräfte haben sich sehr über das ungebrochen hohe Interesse gefreut.

Krankheitsbedingt konnten jedoch einige Instrumente leider nicht ausprobiert werden. Deshalb bietet Pro Musica ersatzweise ab sofort allen Interessierten individuelle, kostenlose und unverbindliche Schnuppertermine in der Musikschule an. Die Einzeltermine können telefonisch unter 05741-90128 oder per Mail an obermeier@pro-musica-lk.de angefragt werden. Schulleiter Martin Obermeier wird dann den Kontakt zur jeweiligen Fachkraft für ein Terminangebot herstellen. Die Palette der auszuprobierenden Instrumente ist der Internetseite unter dem Reiter „Unterricht“ zu entnehmen.

www.pro-musica-lk.de