Benefizkonzert für den Kultur-Soli

Sie erlebten einen musikalischen Abend der besonderen Art mit bekannten und neuen Songs der Köpfe der „Freundesbande“, Stephanie Garris (Gesang) und Michael Driesner (Keyboard), und großartigen Coverversionen des Duos „Dualchor“ mit Thommy Rosenkranz (Gitarre) und Julius Erdmann (Gesang und Jazztrompete). Durch das Programm führte Julia Ures.

Einmal mehr ist an diesem Abend deutlich geworden, wie hart Corona die Kreativszene in Paderborn trifft. Das Kulturleben in Paderborn ist seit März 2020 teilweise nahezu zum Erliegen gekommen. Für viele Kulturschaffende bricht durch Absagen von Veranstaltungen und Engagements – auch momentan wieder ganz akut in der vierten Welle – ihre finanzielle Grundlage weg.

Julia Ures, Markus Runte und Olaf Menne haben deshalb im März 2020 den Paderborner Kultur-Soli initiiert. Mit ihm werden durch Fundraising-Aktionen hauptberuflich tätige Künstler und Kulturschaffende insbesondere aus dem Stadtgebiet Paderborn, die durch die Corona-Krise ihre Aufträge verloren haben, unterstützt. Der Initiator des Benefizkonzerts, Dr. Achim Schmidtmann, freute sich über einen gelungenen Abend und eine weitere Spende für den Kultur-Soli in Höhe von 1000 Euro.