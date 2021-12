Benjamin Rauer erringt Platz 32

In seiner Rede erklärte Benjamin Rauer: „Wohnen ist zu einer Existenzfrage geworden. Wir müssen in Nordrhein-Westfalen endlich die Grundlage für bezahlbaren Wohnraum in Stadt und Land, besonders für Menschen der mittleren und niedrigen Einkommensgruppe schaffen. Dafür müssen das Land und die Kommunen endlich den gemeinsamen Weg zum bezahlbaren Wohnraum für alle in NRW gehen.“

Benjamin Rauer ist heimatverbunden. Im vergangenen Jahr kandidierte er für das Amt des Hüllhorster Bürgermeisters. Foto: Peter Götz

Als Sozialarbeiter beschäftigten ihn zunehmend die Probleme der Menschen, die benachteiligt seien und an den Rand der Gesellschaft gedrängt würden. Im ländlichen Raum seien die Herausforderungen teilweise andere als in größeren Städten. Es brauche eine Weiterentwicklung der medizinischen Versorgungszentren, um eine flächendeckendende Gesundheitsversorgung an Orten sicherzustellen, an denen Kliniken und Praxen schließen würden.

Benjamin Rauer wurde am 14. Januar 1983 in Paderborn geboren und lebt seit 1989 in Hüllhorst. Im Februar 2018 zog er zusammen mit seiner Freundin nach Huchzen. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann und einem Studium Soziale Arbeit in Osnabrück ist er als Sozialarbeiter tätig (Stabsstelle Integration einer Stadtverwaltung im Kreis Lippe). Er ist Mitglied beim CVJM Hüllhorst, SV Hüllhorst-Oberbauerschaft (HSG Hüllhorst), Verdi, Greenpeace und BUND.

Seit 2010 ist Benjamin Rauer Mitglied bei den Grünen. Seine politischen Funktionen: Kreissprecher seit 2016, Hüllhorster Ortsverbandssprecher von 2013 bis 2019, Mitglied im Bezirksrat Bündnis 90/Die Grünen OWL seit 2016 und seit 2017 kooptiertes Mitglied des Bezirksvorstandes, um nur einige zu nennen.

„Von hier an Zukunft“

Am Wochenende des Landesparteitags saßen auch die acht (Ersatz-)Delegierten des Kreisverbandes der Grünen in Minden-Lübbecke an ihren Bildschirmen, um an einer weiteren digitalen Parteiversammlung der Grünen NRW teilzunehmen. Ein langes Wochenende für die etwa 280 Delegierten aus ganz Nordrhein-Westfalen. Der Landesparteitag wurde aufgrund der pandemischen Lage, wie bereits im April, ins Hybride verlegt. Für den Austausch untereinander müssen nun Messenger-Gruppen und Videokonferenzen ausreichen, was jedoch die gute Stimmung der grünen Mitglieder nicht beeinflusst habe, hieß es.

„Dank gründlicher Vorbereitung durch die Antragskommission wurden bereits im Vorfeld viele Änderungen von Einzelnen, Kreisverbänden und Fachgruppen in das Wahlprogramm eingearbeitet, so dass nur noch wenige Anträge zum Entwurf abgestimmt werden mussten“, so der Kreisverband weiter.

Ein grünes Programm für die Landtagswahl 2022 mit dem Titel „Von hier an Zukunft“ liegt auf dem Tisch, nun ist es das Ziel für die Grünen, „dass wir mit einem starken Wahlergebnis die nächste Landesregierung maßgeblich prägen werden.“

Ziel: Erste klimaneutrale Industrieregion Europas

„Die beste Zeit für Nordrhein-Westfalen liegt noch vor uns“, betonte Mona Neubaur in ihrer Bewerbungsrede auf Listenplatz 1. „Das Ziel ist klar und das Ziel ist realistisch, wir müssen die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden.“

Zusammen mit den amtierenden Fraktionsvorsitzenden Josefine Paul und Verena Schäffer schenkte ihr die Versammlung das Vertrauen, den Wahlkampf anzuführen. Ebenfalls am Freitag des Landesparteitags errangen aus Ostwestfalen-Lippe Wibke Brems aus Gütersloh den Listenplatz 7 und die Paderbornerin Norika Creuzmann Platz 14, am Samstag folgte dann Christina Osei aus Bielefeld auf Platz 21.

Die Grünen Minden-Lübbecke beglückwünschen Benjamin Rauer und die weiteren Kandidatinnen aus OWL zu diesem Erfolg und freuen sich mit ihnen „auf einen bunten und erfolgreichen Wahlkampf im Frühjahr 2022“.