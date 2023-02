Benteler bläst Verkauf des US-Stahlwerks ab

Paderborn

Rolle rückwärts beim Benteler-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Salzburg und Hauptstandort Paderborn sagt den im Juli 2022 angekündigten Verkauf seines US-Stahlrohrwerks in Shreveport ab. Grund sei die „sehr positive“ Entwicklung des Öl- und Gasmarkts in den USA.

Von Oliver Horst