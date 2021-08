Benteler: Kurzarbeit und Verkauf von Werken

Paderborn/Siegen

Der Zulieferer Benteler mit Sitz in Salzburg und Hauptstandort Paderborn bekommt die Probleme der Autoindustrie mit Produktionsausfällen wegen Halbleitermangels und Unsicherheiten in der Antriebsfrage immer stärker zu spüren. In etlichen der mehr als 70 Benteler-Werke mit 23.000 Beschäftigten in 25 Ländern haben verringerte Stückzahlen der Autobauer Auswirkungen. In deutschen Standorten wird kurzgearbeitet, im Ausland ist Personal abgebaut worden, heißt es im Konzernumfeld.

Von Oliver Horst