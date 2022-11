Benteler will als Pionier voranfahren

Mit dem futuristisch anmutenden Holon-Minibus will der Paderborner Autozulieferer Benteler in dem Segment vorneweg fahren.

Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Ein Ganzes, das Teil eines anderen Ganzen ist“. Mit diesem Markennamen will Benteler das Geschäft global in Angriff nehmen. Geplant ist neben der Beförderung von Personen auch der Transport von Waren in städtischen Gebieten.