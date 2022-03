Bentfeld erhält Preis für Digitalisierung

„Die Digitalisierung birgt große Potenziale für die Menschen allgemein. Durch unser digitales Archiv und der digitalen Vernetzung der Dorfgemeinschaft wollen wir den digitalen Wandel unterstützen und unter anderem auch die jüngeren in unserem Dorf für die Geschichte und Ereignisse, die sich in Bentfeld zugetragen haben, aber auch für die vielen Dorf-Aktivitäten, aufmerksam machen und erreichen“, freut sich Evers über die Auszeichnung und über das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro

In Ostwestfalen-Lippe wird die Digitalisierung nach Angaben der Behörden zügig und innovativ vorangebracht. Nicht umsonst sei die Region eine von fünf „Digitalen Modellregionen“, die vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW gefördert werden. Zahlreiche aus der Region hervorgegangene erfolgreiche Initiativen und Projekte veranschaulichen den Erfolg des digitalen Wandels. Dies konnte man in der Veranstaltung „DigitaleZukunft@OWL im Paderborner Heinz-Nixdorf-Museumsforum im Rahmen einer temporeichen Reise durch alle Teilregionen und alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in Ostwestfalen-Lippe erleben. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg: 200 Besucher nahmen in Präsenz teil und rund 2000 Interessierte wählten sich online ein.

Neben mehr als 50 Kurzpräsentationen von Digitalprojekten der Region, Gesprächen und Diskussionen unter anderem mit Ministerpräsident Hendrik Wüst, Bundesministerin für Bildung und Forschung Bettina Stark-Watzinger und Ina Brandes, Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, wurde das Delbrücker Projekt „LoRaWAN 2.0“ von der Digitalisierungsbeauftragten der Stadt Delbrück, Miriam Mattiza, vorgestellt. Die Stadt Delbrück war als Mitinitiator beim Digitalkongress vertreten.