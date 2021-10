Bentfelder helfen Flutopfern

Delbrück-Bentfeld

In den vergangenen Wochen wurde in Bentfeld fleißig Geld für einen guten Zweck gesammelt. Unter anderem füllten ein Benefizkonzert des Musikvereins, ein Kommersabend des Schützenvereins und eine Aktion des Heimatvereins das Spendenkonto auf stattliche 11.500 Euro. Dieses Geld wurde nun an die Feuerwehr Altena übergeben, die es an die Hinterbliebenen eines 48-jährigen Feuerwehrmannes weiterleiten wird, der bei einem Hochwassereinsatz im Juli ums Leben gekommen ist.

Von Axel Langer