„Benutzungspflicht aufheben“

Die Grünen sehen die Radwege an der Hatzfelder und der Dubelohstraße als gefährlich an

Paderborn

Die Grünen-Ratsfraktion will sich einer Mitteilung zufolge ­dafür einsetzen, dass die Radwege an Hatzfelder Straße und Dubelohstraße nicht länger benutzungspflichtig sein sollen. Die Radwege erfüllten nach ihrer Ansicht „schlichtweg nicht die Anforderungen, die an einen benutzungspflichtigen Radweg“ gestellt würden.