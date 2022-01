Bequeme Corona-Tests im Auto

Mit dem Wagen durch den Drive-In eines Schnellrestaurants fahren, um sich Kaffee oder einen Snack zu gönnen – gerade in Zeiten von Corona ist das für viele eine beliebte Alternative geworden. Warum diese Möglichkeit nicht auch für einen Coronatest anbieten, hatte sich Ayhan Ünal gefragt.

Neues Bünder Drive-In-Zentrum in alter Molkerei eröffnet

Ünal, der mit Immobilien handelt, ist Besitzer der alten Molkerei an der Kreuzung Borriesstraße/Gerhart-Hauptmann-Straße. „Das Gelände und auch das Gebäude eignen sich hervorragend dafür“, sagt Ünal. Ein Testzentrum, das wie ein Drive-In funktioniere, würde es gerade Berufstätigen erleichtern, in den Besitz eines tagesaktuellen Testergebnisses zu kommen, so seine Überzeugung.