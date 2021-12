Bequemeres Bummeln mit 2G-Bändchen

Die Kontrolle der 2G-Regel beim Shoppen in der Bünder Innenstadt soll einfacher werden: Statt beim Einkaufsbummel in (fast) jedem Laden seinen Impf- oder Genesenen-Nachweis parat zu haben, reicht es ab sofort, wenn Kunden am Eingang ein tagesaktuelles Bändchen vorzeigen.

Seit der letzten Aktualisierung der Corona-Schutzverordnung muss bekanntlich in allen Läden, die nicht Dinge des täglichen Bedarfs anbieten, aktuell ein 2G-Nachweis erbracht werden. Und das gleiche gilt in der Else-stadt auch für den Besuch des Weihnachtlichen Bündes. Speisen und Getränke dürfen an den Ständen in der Fußgängerzone nur gekauft und verzehrt werden, wenn man einen 2G-Nachweis erbringt.