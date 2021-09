Beratung nicht nur in der Pandemie gefragt

Nach einem Jahr ohne Verbandstag haben sich am Samstag die Delegierten der 33 VdK-Ortsverbände des Kreises Höxter zum großen Verbandstag in der Mehrzweckhalle Scherfede getroffen.

VdK-Kreisverband trifft sich in Scherfede und wählt neuen Vorstand

Der Sozialverband VdK unterhält zwei Geschäftsstellen im Kreis, eine in Höxter und eine in Warburg. Hauptsächlich finden dort Beratungen für Mitglieder in sozialen Notsituationen und Widerspruchsangelegenheiten gegen Entscheidungen der Kranken- und Rentenkassen, der Sozialämter und gegebenenfalls die Klagevorbereitung vor den Sozialgerichten statt.