Beratungen ohne viel Getöse

Salzkotten

Ohne großes Getöse haben sich am Dienstagabend die Kommunalpolitiker im Salzkottener Haupt- und Finanzausschuss zum Haushaltsplanentwurf 2022 ausgetauscht. Änderungswünsche kamen lediglich von Seiten der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die aber keine Berücksichtigung fanden oder zurückgezogen wurden. Am Ende der Debatte wurde der Haushaltsplan mit dem alleinigen Votum der CDU bei Enthaltungen der Oppositionsparteien einstimmig dem Rat empfohlen, der in seiner Sitzung am Montag, 13. Dezember, das Zahlenwerk verabschieden wird.

Von Marion Neesen