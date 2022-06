Bereit für das Doppel-Jubiläum

Espelkamp

„Die Braut ist angehübscht“, freut sich Gabi Kopp, Geschäftsführerin der Geschäftsstelle des Volksbildungswerks Espelkamp. Und damit spielt sie auf so allerlei Modernisierungen am und im Neuen Theater an. Pünktlich zum 50. Geburtstag der Spielstätte strahlen die Stuhlreihen im Saal in frühlingshaftem Flieder und fügen sich perfekt in das Farbkonzept des Theaters ein. „Die Stühle waren kaputt“, erklärte auch Beate Henke und freut sich, dass zum Doppel-Jubiläum in diesem Jahr nun eine neue Bestuhlung angeschafft werden konnte.

Von Wiebke Henke