Berlin ist trotzdem Reise wert

Löhne/Berlin

Leider hat es am Ende nicht für einen Preis gereicht. Dennoch nimmt Tobias Krutemeier („Feldwerk“) aus Löhne viele positive Eindrücke und Erfahrungen von der „Nacht der Landwirtschaft“ am Dienstagabend in Berlin mit nach Hause. Er war dort in der Kategorie Geschäftsidee nominiert.

Von Dominik Rose