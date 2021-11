Berliner Kind mit viel Lebenserfahrung

Ulla Meinecke präsentiert „Songs & Geschichten“ in der Hüllhorster Ilex-Halle

Hüllhorst

„Ich bin ein Berliner Kind und nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, hat Ulla Meinecke während ihres Konzertes „Songs & Geschichten“ in der Ilex-Halle verkündet. Die Künstlerin war in den 1980er Jahren eine der erfolgreichsten Vertreterinnen des damals noch eher seltenen Genres „deutschsprachige Popmusik“. Sie hat jetzt auf Einladung des Kulturrings im Rahmen ihrer Tour in Hüllhorst Station gemacht.

Von Anette Hülsmeier