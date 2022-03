Bertelsmann erzielt Rekordgewinn

Gütersloh

Der Gütersloher Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern Bertelsmann hat im Geschäftsjahr 2021 operativ so viel verdient wie nie zuvor. Das Konzernergebnis kletterte auch aufgrund hoher Veräußerungsgewinne aus Unternehmensverkäufen sowie dem gutem Ergebnis der TV-Tochter RTL um 58 Prozent auf 2,3 (2020: 1,5) Milliarden Euro – und übertraf damit zum siebten Mal in Folge die Milliardenschwelle, wie Bertelsmann am Donnerstag mitteilte.

Von Paul Edgar Fels