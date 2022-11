Bertelsmann droht nächster Rückschlag

Gütersloh

Der Gütersloher Bertelsmann-Konzern droht nach mehreren geplatzten Großfusionen nun auch mit einer milliardenschweren Übernahme in der Buchsparte zu scheitern. Ein Bundesgericht in den USA hat der Konzerntochter Penguin Random House den seit Ende 2020 geplanten Kauf des US-Buchverlags Simon & Schuster untersagt. Bertelsmann kündigte am Dienstag an, im Eilverfahren dagegen Berufung einzulegen.

Von Oliver Horstund Burkhard Fraune