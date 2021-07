Berufsfeld mit Perspektiven

„Ob Kaffeemaschine, Hochleistungsrechner oder klimaneutrale autonome Fahrzeuge – an jedem technischen Produkt, das uns heute oder in naher Zukunft im Alltag begleitet, haben Maschinenbau-Ingenieurinnen und Ingenieure gearbeitet. Auch für die drängendsten Probleme unserer Gesellschaft wie Energiewende, Mobilität und nachhaltige Produktion werden dringend neue technische Lösungen gebraucht, die Maschinenbauer entwickeln können“, erläutert Prof. Dr.-Ing. Mirko Schaper, Dekan der Fakultät für Maschinenbau. „An der Universität Paderborn bieten wir nicht nur eine hervorragende Ausbildung in Theorie und Praxis, sondern wir unterstützen unsere Studierenden auch persönlich und nach Kräften, damit ihnen ein guter Start ins Berufsleben gelingt. Gerade in der Region Ostwestfalen haben viele Weltmarktführer aus ganz unterschiedlichen Branchen ihren Stammsitz, zu denen wir seit Jahren hervorragende Beziehungen pflegen und bei denen engagierte Absolventinnen und Absolventen hochwillkommen sind.“ Insbesondere auch bei Zukunftsthemen wie 3D-Druck oder künstliche Intelligenz habe die Universität Paderborn viel zu bieten, so Schaper.

Als größter industrieller Arbeitgeber in Deutschland benötigt der Maschinen- und Anlagenbau dringend exzellent ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure – Studieneinsteiger, die jetzt ihr Studium beginnen, erlangen ihren Abschluss zu einem Zeitpunkt, an dem sie mit besten Jobperspektiven sowie hohen Einstiegsgehältern rechnen können. In gemischten Teams werden im Maschinenbau insbesondere auch junge Frauen dringend gebraucht.

Mit der Kampagne #zukunftmitmaschinenbau möchte die Uni Paderborn über die vielseitigen Möglichkeiten des Studiums und der Maschinenbauwelt informieren und bietet spannende Mitmachangebote zur Studienorientierung. Infos unter: www.zukunft-mit-maschinenbau.de