Berufsmesse in Bad Oeynhausen bietet viele Einblicke in die Praxis

Bad Oeynhausen

„Ohne Handwerk wäre nichts da.“ Zu diesem Schluss kam Christoph Meyer, Direktor des GOP-Varietés im Kaiserpalais, zum Abschluss der Berufsmesse „Fahrplan Zukunft“ in „der Hive – Zukunftswerkstatt“ in Rehme. Dabei kooperierte das „Hive“-Team mit dem Kreis Minden-Lübbecke. An fünf Tagen ging es um die Branchen Technik, Gesundheit und Soziales, Medien, Kaufmännisches und Verwaltung sowie das Handwerk.

von Timo Förster