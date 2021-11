Berufstätige Eltern unterstützen

Bad Driburger Rat beschließt verlängerte Öffnungszeiten in der neuen Kindertageseinrichtung

In der neuen Kindertagesstätte, die am 1. August des kommenden Jahres in der Georg-Nave-Straße planmäßig mit der Betreuung von Kindern beginnen wird, sollen den Eltern verlängerte Öffnungszeiten angeboten werden. Das entschied der Rat der Stadt Bad Driburg mehrheitlich.

Von Heiko Bulk