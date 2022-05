Berufswahl jetzt auch digital

Projekt an der Sekundarschule Stemwede stellt neue Info-Plattform vor

Schulrektorin Heike Hachmann sowie per Video zugeschaltet der Personalentwickler und Ausbildungsleiter der Volksbank Lübbecker Land Dirk Wankelmann und die Moderatorin Ruth Schaps.

„Und Dann“ ist eine regionale Plattform, die Unternehmen nutzen, um ihre Ausbildungsstellen zu besetzen. Dabei haben die Firmen die Möglichkeit, via Live-Streams in direkten Kontakt mit den Schülern während des Unterrichts zu treten. Ziel des Internetportals aus dem Mühlenkreisverlag in Espelkamp ist es, Berufsberater, Personalchefs namhafter Firmen sowie potenzielle Auszubildende zusammenzubringen.