Beschäftigte klagen gegen Flughafen

Am Paderborner Arbeitsgericht werden aktuell mehrere Kündigungsschutzklagen von ehemaligen Beschäftigten des Flughafens Paderborn/Lippstadt verhandelt.

Am Donnerstag stand ein erster Kammertermin an, am Freitag sieben weitere Verfahren. Die Verkündigungstermine sind laut Arbeitsgericht für Ende September beziehungsweise Anfang Oktober anberaumt. 85 Mitarbeitern war im Zuge der Insolvenz des Flughafens gekündigt worden, 15 davon reichten eine Kündigungsschutzklage ein. Zwei Verfahren sollen durch einen Vergleich beendet worden sein.