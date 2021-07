Bescheid für das Ende der Kreidezeit

Delbrück

Gleich fünf Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von mehr als 810.000 Euro hat Regierungspräsidentin Judith Pirscher am Montagmorgen in Delbrück übergeben. Bürgermeister Werner Peitz nahm die Förderzusagen für weitere Projekte im Zuge des digitalen Ausbaus dankend entgegen. Das Geld wird in die Delbrücker Schullandschaft investiert.

Von Jürgen Spies