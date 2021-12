Besinnlichkeit statt Shoppingwahn

An Weihnachten laden Ullrich Westerhagen und seine Frau Menschen zu sich ein, denen es schlecht geht. Außerdem tritt der Operntenor kostenlos in Kirchen auf. Ullrich Westerhagen, der inzwischen in Burgwedel lebt, hat Paderborn noch in bester Erinnerung. Dort wirkte er von 1988 bis 1991 in der Verwaltung, als Kulturbürgermeister zuständig auch für Schule und Sport.

„Ich blicke sehr, sehr gerne auf diese Zeit zurück, in Paderborn habe ich mich am wohlsten gefühlt“, sagt er. Die Weihnachtsfeier im historischen Rathaus, der Weihnachtsmarkt – alles sei familiär und gemütlich gewesen. Den Umgang mit dem damaligen Stadtdirektor Wilhelm Ferlings und den übrigen Beigeordneten hat er als kompetent geschätzt: „Heute wird Qualität durchs Parteibuch ersetzt, in diesem Ausmaß gab es das früher nicht“, findet er.

Ullrich Westerhagen, Jurist, Humanbiologe und Opernsänger, hat einen besonderen Blick auf Weihnachten damals und heute. Nach seiner CD „Eine Deutsche Weihnacht“ veröffentlichte er das Buch „Traumumwobene Weihnachtszeit“. Es erschien 2020. „Aber es war schon vor dem 3. Advent überall ausverkauft, und die Leute haben gefragt, wie und wo sie es denn bekommen können“, erzählt der Autor. Also hätten der Romeon-Verlag und er entschieden, eine aktualisierte Neuauflage auf den Markt zu bringen.

Die liegt inzwischen vor und vereint Gedichte und Geschichten sowie Cartoons von Rainer Osswald. Dass das Buch aktuell ist, sieht man daran, dass Westerhagen die skurrile Diskussion um angeblichen Rassismus bei den Heiligen Drei Königen aufgegriffen hat. Im Oktober 2020 machten sich Mitglieder der Kirchengemeinde des Ulmer Münsters darüber Gedanken, ob der schwarze König aus Afrika noch zeitgemäß sei oder man ihn nicht vor einer Debatte über Rassismus schützen müsse, indem man ihn zum Beispiel weglasse. Und in einer Kirchengemeinde in Freiburg fand man es unpassend, dass der arme Jesus als Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe bekomme. Dort ersetzte man sie durch Mais, Hirse und Mehl.

Die Heiligen Drei Könige hätten 2000 Jahre lang die damals bekannten Erdteile Afrika, Asien und Europa repräsentiert und Vielfalt verkörpert, schreibt Westerhagen in seinem Buch und ergänzt: „Auf alle Fälle stellen diese aktuellen Diskussionen unter Beweis, wonach die alte griechische Weisheit ‚Panta rhei‘ auch vor Glaube, Kirche und Brauchtum nicht haltmacht und die gesellschaftlichen Entwicklungen im Fluss sind.“

Von einigen Ausnahmen wie James Krüss abgesehen hat Westerhagen in sein Buch nicht Gedichte berühmter Schriftsteller aufgenommen, sondern Texte von unbekannten Namen. „Ich habe in meinem Umkreis etliche Literaten und Freizeitdichter, deren Texte habe ich zu Weihnachten gesammelt und in dem Buch versammelt“, erläutert der 76-Jährige. Einiges auf den 160 Seiten stammt aus seiner eigenen Feder – so wie das witzige Gedicht „Ökonomische Glückwünsche“, das folgendermaßen geht: „Meine Post kommt ganz bewusst verspätet an, man so drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann: Advent, Weihnacht, Neujahr sind so vereint, was ökonomisch auch ganz plausibel (er)scheint. Auch findet nach der Glückwunschinflation, diese Maßnahme Beachtung als besondere Aktion. So bleiben meine Glückwünsche nachhaltig haften, an mich erinnernd und zu betrachten. Ein Konzept, so von Erfolg getragen, kann man getrost auch ein Jahr später wagen. Nun kann mein Glückwunsch wandern: In den Papierkorb – zu den andern.“

Westerhagen wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Thüringen auf. Die traditionelle Weihnachtsstimmung in dem kleinen Ort hat ihn „verzaubert“. Und deshalb hält er bis heute das auf Besinnlichkeit statt Shoppingwahn gerichtete Brauchtum hoch. Und so lässt er Susanne Randy dichten: „Ich wünsche mir in diesem Jahr, mal Weihnacht, wie dies früher war. Kein Rennen zur Bescherung hin, kein Schenken ohne Sinn.“

Das Buch „Traumumwobene Weihnachtszeit“ ist im Romeon-Verlag in Kaarst erschienen, hat die ISBN 978-3-96229-271-3 und kostet 15,95 Euro.