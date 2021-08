Besitzer schließen Autodieb ein

In der Nacht auf Mittwoch, 4. August, hörten Anwohner in Bünde am Hengsthorst gegen 2.55 Uhr mehrfach ein Hupen, das aus Richtung ihrer Garage kam. Als sie nachsahen, bemerkten die 22-Jährige und der 30-Jährige eine männliche Person, die sich in dem BMW der Bünderin befand und offensichtlich versuchte, diesen kurzzuschließen.

