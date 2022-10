Besitzer von Hahn „Magda“ muss Schallschutzwand bauen

Im Dauerstreit um Hahn „Magda“ haben sich zwei Nachbarn am Donnerstag vor dem Amtsgericht Lemgo auf einen Vergleich geeinigt. Der Halter muss eine Schallschutzwand errichten, der Nachbar die Kosten tragen. Aber ob das Bauamt mitspielt?

Nachbarschaftsstreit in Bad Salzuflen im vierten Prozess mit Vergleich beendet

Der gerade geschlüpfte Vogel war so zart, dass Michael D. ihn „Magda“ nannte. Jetzt ist er ein ausgewachsener Hahn.

Mitten in einem bevorzugten Bad Salzufler Wohngebiet lebt Hahn „Magda“ in einem Vorgarten mit fünf Hennen, und sein Krähen ist Auslöser des lange schwelenden Nachbarschaftsstreits. Jutta K. (77) und ihrem Lebensgefährten Friedrich-Wilhelm B. (76) geht der Vogel mächtig auf die Nerven. Seit Jahren, sagt B., litten sie unter dem Vogel. „Wir sind kaum noch im Garten, weil der Hahn so laut ist.“ Mit einem Schallpegelmessgerät habe er einmal 83 Dezibel ermittelt, erzählt der frühere Ratsherr. Zwei Prozesse hat Friedrich-Wilhelm B. schon angestrengt, um seinem Nachbarn die Tierhaltung zu untersagen, aber beide Male wurde seine Klage aus formellen Gründen abgewiesen.