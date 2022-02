Besitzern kommt Schlüsselrolle zu

Nach der „Grünen Mitte“ soll das Einkaufszentrum am Rathaus in Schloß Holte-Stukenbrock mehr Aufenthaltsqualität bekommen

Schloß Holte-Stukenbrock

Die Gestaltung der „Grünen Mitte“ um Hallenbad, Sportpark am Ölbach und Gesamtschule nimmt langsam Formen an. Das daran anschließende Einkaufszentrum, das City-Center am Rathaus, fällt optisch ab. Die Stadtverwaltung ist vom Wirtschafts-, Stadtentwicklungs- und Quartiersentwicklungsausschuss beauftragt worden, mit den drei großen Eigentümern zu sprechen, um auszuloten, wie sie sich die Zukunft vorstellen.

Von Monika Schönfeld