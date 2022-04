Besondere Erinnerung und Herzensangelegenheit

Unübersehbar dank blauer Pfosten: Bernhard und Sabine Göke aus Bad Lippspringe freuen sich mit Gartenschau-Geschäftsführerin Rehana Rühmann (links) über die Eröffnung der Allee „Baum des Jahres“. Das Projekt ist in Gedenken an den verstorbenen Sohn des Ehepaares entstanden.

Der Hintergrund ist leider ein trauriger, denn Sohn Christoph ist Anfang 2021 mit nur 28 Jahren an Krebs verstorben. In seinem Gedenken hat Familie Göke die Allee „Baum des Jahres“ in der Gartenschau Bad Lippspringe sowohl initiiert als auch finanziert. „Christoph hat die besondere Atmosphäre im Gartenschau-Gelände immer genossen. Er hat uns bei jedem Besuch in der Parkanlage auf besondere Details aufmerksam gemacht und immer betont, dass auch die Kleinigkeiten wichtig sind. Deshalb war es für uns selbstverständlich, mit der Allee ‚Baum des Jahres‘ zur Weiterentwicklung der Gartenschau beizutragen“, betonen Bernhard und Sabine Göke.

In Geschäftsführerin Rehana Rühmann hat die Familie sofort eine begeisterte Mitstreiterin gefunden: „Wir verstehen uns nicht nur als Freizeiteinrichtung, sondern haben als Gartenschau auch einen Bildungsauftrag, der sich beispielsweise in den Kursen des Grünen Klassenzimmers widerspiegelt. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach neuen Projekten, um diesem Anspruch nachhaltig gerecht zu werden. Die Idee von Familie Göke passt perfekt zu unserem Konzept und ist eine tolle Ergänzung unserer bisherigen Angebote.“

Die Allee „Baum des Jahres“ beginnt an den Mersmannteichen in der Gartenschau und umfasst insgesamt 34 Bäume – darunter auch der Jahrtausendbaum Ginkgo. Bis zum Jahr 2000 sind alle Bäume in der eintrittspflichtigen Parkanlage zu finden. Ab dem Baum des Jahres 2001 setzt sich die Allee im frei zugänglichen Teil des Heilwaldes am Haustenbecker Weg fort und wird dort in Zukunft jährlich um den neuen „Baum des Jahres“ ergänzt. Neben zwei Hinweisschildern an den jeweiligen Startpunkten finden Spaziergänger darüber hinaus an jedem Baum kleine Informationstafeln, die jeweils eine spannende Eigenschaft der Bäume aufgreifen. Mithilfe von QR-Codes können sich große und kleine Baumfreunde bei Interesse zudem weiterführende Texte und Bilder von der Internetseite der „Baum des Jahres-Stiftung“ herunterladen.

Nähere Informationen zur Allee „Baum des Jahres“ und allen anderen Attraktionen und Veranstaltungen gibt es online unter www.gartenschau-badlippspringe.de.