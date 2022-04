Besondere Geschichten auf zwei Rädern

Bielefelder Fahrradaktivist Resul Benli zeigt historische Fahrräder am Kesselbrink

Bielefeld

Ein streng islamischer Staat bestellte einst 50 vergoldete Damenräder in Gütersloh. Die Räder wurden verschifft, doch eines blieb übrig und befindet sich bis heute in OWL. „Es hat 24 Karat“, sagt Resul Benli, der das Rad derzeit mit sechs weiteren historischen Exponaten am Kesselbrink ausstellt.

Philipp Körtgen