Besondere Show und spezielle Gitarre

Paderborner Musiker Manuel Hahn tritt im Fernsehen auf, landet in den Charts und feiert mit seinen Fans

Paderborn

Am Samstag vor einer Woche verfolgte der Paderborner Musiker Manuel Hahn mit Fans und Freunden seine TV-Premiere in der „Ross Antony Show“ (MDR). Mit „Löwin“ hatte er sich darin einen Platz gesichert, obwohl der Song mit Ohrwurmpotenzial eher rockig daherkommt und sich damit vom typischen Schlager abhebt. Er schaffte es in die Top 50 der Charts.

Von Anneka Hilgenberg