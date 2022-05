Besondere Taufen im Schlossgarten

Glück mit dem Wetter und große Erleichterung bei den Veranstaltern: Klangschön und stimmungsvoll ist das Schlossfest zum Jubiläum „200 Jahre Tenge-Rietberg“ am Samstag über die Bühne gegangen. Als die Feierlichkeiten nach dem Taufgottesdienst von Schlossherr Carl Philipp Tenge-Rietberg eröffnet werden, ziehen noch dunkle Wolken auf, doch es bleibt trocken.

Jubiläum „200 Jahre Tenge-Rietberg“ in Schloß Holte: Besucher hingerissen von Streichquintett – großer Ansturm bleibt aus

Die Veranstaltung lockte am zweiten Tag zahlreiche Besucher, wenngleich der große Ansturm ausgeblieben war. Am Freitag wütete noch ein heftiges Unwetter über Paderborn und Lippstadt, doch Schloß Holte-Stukenbrock blieb verschont „Das schöne Wetter kam erst spät, aber wir haben großes Glück, dass der Sturm an uns vorbei gezogen ist,“ freut sich Wolfgang Gerbig, Vorsitzender der Ortsgemeinschaft Schloß Holte.