Besonderes Engagement

Helmut Lüke und Michael Witte sind für ihre langjährige Tätigkeit als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Verbund-Volksbank OWL mit der Silbernen Ehren­nadel der Bank ausgezeichnet worden. Aufgrund ihres Eintritts in den Ruhestand waren Lüke zum 31. Dezember 2020 und Witte zum 1. Juni 2021 aus dem Gremium ausgeschieden, teilte die Bank mit.

Vorstandsvorsitzender Ansgar Käter und Aufsichtsratsvorsitzender Peter Gödde würdigten im Rahmen einer Feierstunde – coronabedingt im kleinsten Kreis – die gute und vertrauens­volle Zusammenarbeit mit den beiden Volksbankern.

Lüke war seit 2003 Mitglied der Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat und seit dem 25. Juni 2019 stellvertretender Vorsitzender des Gremiums. In dieser Eigenschaft brachte er sich im Prüfungsausschuss und seit 2012 im Bauausschuss ein. Nach seiner Ausbildung bei der Spar- und Darlehns­kasse Amelunxen und dem Grundwehrdienst war der 66-Jährige von 1978 bis 2001 als Filialleiter im Kreis Höxter tätig. 2001 übernahm er bei der Volksbank Höxter-Beverungen den Bereich Mahnwesen. Helmut Lüke engagierte sich zudem 17 Jahre im Betriebsrat, davon 14 Jahre als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.

Michael Witte war ebenfalls seit 2003 als Arbeitnehmervertreter Mitglied im Aufsichtsrat. Er brachte sich im Kreditausschuss sowie von 2012 bis 2018 im Prüfungsausschuss ein. Nach seiner Ausbildung bei der Volksbank und dem Grundwehrdienst war Witte von 1980 bis 1996 als Privatkundenberater in Bad Driburg und dort seit 1982 als stellvertretender Filialleiter tätig. Danach wurde er Privatkundenberater und kommissarischer Leiter der Filiale Altenbeken, in der er später bis 2001 als Filial­leiter tätig war. Danach wurde er Kundenberater. Seit der Neuausrichtung der Bank vor drei Jahren arbeitete er als Kundenberater mit dem Schwerpunkt Selbstständige und Freiberufler in Paderborn.