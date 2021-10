Besonderes Konzert in Paderborner Dom

Gleich zwei Anlässe gibt es für die Paderborner Dommusik, an diesem Freitag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr im Dom ein Chorkonzert mit der Domkantorei und dem Kammerchor des Domchores zu veranstalten: Am Freitag, 1. Oktober, hat der frühere Domkapellmeister Theodor Holthoff 80. Geburtstag gefeiert. Gleichzeitig begeht die Domkantorei 2021 ihr 40-jähriges Bestehen.

Während seiner fast 34-jährigen Tätigkeit am Hohen Dom, die von 1972 bis 2006 reichte, habe Holthoff die Dommusik entscheidend geprägt und Generationen von jungen Chorsängern im Domchor an die große Chorliteratur herangeführt, teilte das Erzbistum mit. Erzbischof Hans-Josef Becker dankte Holthoff in einem Glückwunschschreiben für dessen Einsatz in der Dommusik, die der Jubilar „nachhaltig geprägt und ausgebaut“ habe. Mit dem Domchor und der Domkantorei habe Holthoff eine Reihe „herausragender Domkonzerte“ gestaltet. „Beide Chöre konnten sich unter Deiner Leitung zu angesehenen Klangkörpern der Region entwickeln“, schreibt Becker, der Holthoff 2015 als Anerkennung seiner Verdienste für die Musica Sacra den Päpstlichen Silvesterorden überreichte.

Der aus Castrop-Rauxel stammende Holthoff studierte an der Musikhochschule Köln. Nach seinem Einsatz als Organist und Chorleiter in Dortmund wurde er 1972 im Alter von 30 Jahren zum Domchor­direktor in Paderborn ernannt. Er führte den Domchor als vierstimmigen Knabenchor zu einer Blütezeit und begann, mit dem Chor das Ausland zu bereisen.

Freier Eintritt

1981 gründete Holthoff die Domkantorei, den gemischten Erwachsenenchor am Dom, der bis heute eine wichtige Säule der Dommusik darstelle. Die Geschichte des Chores begann 1981 mit einem Paukenschlag: mit der Aufführung von Bachs Messe in H-Moll im Dom. Seitdem sei die Kantorei aus dem Chorleben der Stadt nicht mehr wegzudenken. Die Domkantorei habe sich aber immer auch als Chor der Domliturgie verstanden und so viele Sonn-und Festtagsämter bereichert.

2007 übernahm Thomas Berning die Leitung der Dommusik und damit des Domchores und der Domkantorei. An diesem Freitag singt er zu Ehren seines Amtsvorgängers mit beiden Chören beim Konzert im Dom. Das Repertoire besteht überwiegend aus Werken, die schon unter der Leitung von Holthoff im Repertoire der Chöre waren. Komponisten des Abends, der auch von Domorganist Tobias Aehlig und einem musikalischen Überraschungsgast gestaltet wird, sind Giovanni Pierluigi da Palestrina, Johann Hermann Schein, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Anton Bruckner Herrmann Schroeder und Johannes Brahms.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Ein Impfnachweis ist laut der Mitteilung des Erzbistums beim Betreten des Doms vorzuweisen.