Besser als Sachkundeunterricht

In der Gesamtschule Elsen hatte am Donnerstag „Wutschweiger“ Premiere. Das von den belgischen Autoren Jan Sobrie und Raven Ruëll stammende Stück kam bei den Schülerinnen und Schülern der 6c sehr gut an. Veronika Widder und Kai Benno Vos vom Ensemble der Kinder- und Jugendsparte Jott des Paderborner Theaters spielen Sammy und Ebeneser, die in einem seelenlosen Wohnblock leben müssen. Sammys Vater hat nicht mal das Geld für einen Füllfederhalter, so dass die Tochter in der Schule mit Bleistift schreiben muss. Zuhause gibt es immer nur Pommes zu essen. „Ich hasse das Wort kleiner“, hat auch Ebeneser die Tristesse satt. Nicht nur das Sofa und die Colaflaschen sind kleiner geworden, sondern auch die Wohnung, in die er mit seinen sich ständig streitenden Eltern gezogen ist.

