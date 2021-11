„Besser jetzt ein Lockdown als dieses Hin-und-Her“

Enger

Erst Zutritt nach 3G, seit Mittwoch 2G. Was in Freizeiteinrichtungen wie dem Sportpark in Enger gilt, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. „Wenn die Corona-Lage wirklich so bedrohlich ist, wie es Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, oder Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beschreiben, dann sage ich: Besser jetzt ein rechtzeitiger und geplanter Lockdown als dieses Hin-und-Her samt all der Unsicherheit“, findet Guido Möhlmann, Leiter des Sportparks Enger, deutliche Worte.

Von Kathrin Weege