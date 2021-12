Die Ortsdurchfahrt in Godelheim an einem ganz normalen Tag: Immer wieder staut sich der Verkehr. Die Menschen warten seit Jahrzehnten auf die Umgehung.

Die neue NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) bekräftigte ebenfalls am Freitag bei einem Besuch in Höxter die klare Haltung ihres Hauses zu diesem für die Region so wichtigen Straßenbauprojekt: „Insgesamt wird durch die Realisierung der Ortsumgehung eine bessere Anbindung des Weserraumes an das überregionale Verkehrsnetz erfolgen und die Lebensqualität der Menschen vor Ort steigt an, denn Ortsumgehungen bedeuten weniger Lärm und sauberere Luft“, betonte sie.