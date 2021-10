Bessere Kommunikation gefordert

An vielen Stellen im Stadtgebiet wird derzeit gebaut, wie an der Friedrichstraße, wo der neue Busbahnhof entsteht.

Bürger erinnert daran, dass mit Blick auf die zukünftige Großbaustelle an Bahnhofstraße und Bahnhofsbrücke mit Verkehrsproblemen zu rechnen gewesen sei. Schließlich habe die Politik von der Verwaltung über alle Parteigrenzen hinweg nicht nur gefordert, dass ein gutes und praktikables Umleitungsmanagement entwickelt werde, sondern dass in der Zeit der Baumaßnahme in einem ausgedehnten Umfeld bis auf den Bau des neuen Busbahnhofs an der Westernmauer möglichst an keinen weiteren städtischen Baustellen gearbeitet werden sollte. Deswegen sei die derzeitige Häufung Teil der Beratungen und Beschlüsse.

„Die Verwaltung arbeitet hier ein notwendiges Programm ab“, erläutert Bürger. Maßnahmen aus Gründen höherer Gewalt könne man nie ausschließen, doch grundsätzlich seien weitere parallele Baustellen während des Brückenbaus zwingend zu vermeiden. „Vor dem Hintergrund dieser Beschlusslage wollen wir in der Sitzung für Umwelt, Klima und Mobilität von der Verwaltung Details über die Planungen zu aktuellen städtischen Baustellen, die der übergeordneten Behörden sowie der Versorger erfahren“, so Bürger.

Die CDU erwarte den aktuellen Stand zu den geplanten Umleitungen während der Sperrung der Brücke und Antwort auf die Frage, welche Baustellen noch bis zum Beginn der Großmaßnahme fertiggestellt werden. Das gelte auch für Maßnahmen übergeordneter Straßenträger. Weiterhin soll die Verwaltung aufzeigen, in welchem Radius rund um Baustelle und Umleitungsstrecken auf weitere Arbeiten verzichtet werde.

Schon jetzt würden sich angekündigte Straßenfreigaben aufgrund der Wetterlage wiederholt verzögern. „Deswegen ist bei allen Zeitplanungen Realismus erforderlich. Außerdem muss von der Verwaltung noch deutlich besser kommuniziert werden. Aktiv und nicht nur auf Nachfragen“, sagt Mertens, räumt aber auch ein, dass Baumaßnahmen wichtig seien, um die Infrastruktur auf einen modernen Stand auch im Sinne des Mobilitätsmixes zu bringen. „Dann geht es auch um die Zukunftsfähigkeit von Kommunen und letztlich auch um Wettbewerbsvorteile“, ist der Fraktionschef überzeugt.