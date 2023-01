Bester Azubi in NRW: Lukas Beilenhoff arbeitet bei „Petersilchen“ in Steinheim

„Mit ein bisschen Anstrengung kann das jeder schaffen“, ist Lukas Beilenhoff bescheiden. Gas geben, das, was man macht, mit Power und Engagement angehen, das kennt der Brakeler unter anderem vom Fußball schon von Kindesbeinen an. Nun hat der 22-Jährige eine neue Bestmarke gesetzt.

99,6 Prozent erreichte er als angehender Industriekaufmann bei der Prüfung der IHK und ist damit der beste Auszubildende in Nordrhein-Westfalen. Für seinen Arbeitgeber „Petersilchen“ in Steinheim, einem Hersteller hochwertiger vegetarischer Bio-Feinkost, beileibe keine Selbstverständlichkeit. Auszeichnungen konnten die Azubis in der Steinheimer Firma in den vergangenen Jahren allerdings bereits das eine oder andere Mal vorweisen.