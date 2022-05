Bester Meister kommt aus Bielefeld

Bei der Meisterfeier des ostwestfälisch-lippischen Handwerks stand am Freitagabend für kurze Zeit ein Bielefelder im Mittelpunkt. Als Bester unter den 360 neuen Handwerksmeistern des vergangenen Prüfungsjahres wurde Tischlermeister Benedikt Neumann von Kammerpräsident Peter Eul und Hauptgeschäftsführer Dr. Jens Prager besonders ausgezeichnet.

Kammerpräsident Peter Eul (rechts) und Hauptgeschäftsführer Dr. Jens Prager (von links) haben an Benedikt Neumann und Dennis Hartema besondere Auszeichnungen überreicht.

Der 27-Jährige hat im Mai 2021 die Prüfung mit einem kreisrunden, wandhängenden Barschrank in Esche als Meisterstück bestanden. „Eine perfekte Kombination aus traditioneller Handwerkskunst und moderner Technik“, sagt Benedikt Neumann, der 2015 mit dem Beginn seiner Lehre bei der Schreinerei Löring den Weg in den Beruf fand. Dort hatte er zuvor schon ein Praktikum absolviert.

360 Absolventen und 800 Gäste feierten in der Messehalle den Abschluss der Meisterprüfung im OWL-Handwerk. Foto: Thomas F. Starke

Neumann hatte an der Gesamtschule Quelle 2015 sein Abitur gemacht, sieht es bis heute als Herausforderung anderen klar zu machen, dass der Meister ein gleichwertiger und hochwertiger Abschluss auch für Abiturienten ist. „Diesen Reiz des Berufs muss ich anderen oft erst vermitteln“, sagt der 27-Jährige.

Der Reiz, den er im Beruf des Tischlers für sich selbst entdeckt hat, liegt vor allem darin „am Ende sehen zu können, was man geschaffen hat“. Für die Finanzierung seiner Meistervorbereitungskurse nutzte Benedikt Neumann das Stipendium für Begabtenförderung, das er über die Handwerkskammer für seine ebenfalls sehr gute Gesellenprüfung erhalten hatte.

Seinen Ausbildungsbetrieb verlässt der Bielefelder jetzt allerdings, um zu seiner Freundin in Hagen zu ziehen. Dort übernimmt er den Posten des Werkstattleiters der Möbeltischlerei Breckerfeld.

Beim Festakt in der Messehalle der Bielefelder Stadthalle konnte zudem der 25-jährige Dennis Hartema mit einer besonderen Leistung glänzen. Der Bad Salzufler, der in Bielefeld beim Abschleppdienst Willmann arbeitet, hat innerhalb von zwei Jahren sowohl die Meisterprüfung im Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk absolviert als auch den Abschluss zum geprüften Betriebswirt. „Zwei Titel an einem Abend, das ist eine ganz besondere Leistung“, lobte Peter Eul, der gemeinsam mit Jens Prager Meisterbrief und Urkunde überreichte, den Doppelerfolg.

360 frisch gebackene Handwerksmeister feierten ihren Abschluss am Freitagabend zusammen mit 800 Gästen. Im vergangenen Jahr hatte die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld coronagerecht ins Autokino eingeladen.