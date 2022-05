Bestseller-Autorin liest in Bad Driburg

Die Bestseller-Autorin Tupoka Ogette liest am kommenden Sonntag, 15. Mai, im Gräflichen Park in Bad Driburg.

Sie kommt um 19.30 Uhr auf Einladung der Diotima Gesellschaft und liest aus ihrem Buch „Und jetzt du – rassismuskritisch leben“.

Im Gespräch mit Gräfin Annabelle

Im Gespräch mit Annabelle Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff spricht sie darüber, wie Alltag Rassismus vermieden werden kann. Tupoka Ogette wurde 1980 in Leipzig als Tochter eines tansanischen Studenten der Landwirtschaft und einer deutschen Mathematikstudentin geboren. 1988 floh sie mit ihrer Mutter nach Westberlin, wo sie bis zu ihrem Abitur lebte.

Ihr Vater lebt wieder in Tansania. Ogette studierte Afrikanistik und Deutsch als Fremdsprache an der Universität Leipzig. Von 2006 bis 2007 war sie in Tansania als interkulturelle Mediatorin und Wahlkampfassistentin aktiv. Von 2007 bis 2009 absolvierte sie ein Masterstudium International Business an der Graduate School of Business in Grenoble, Frankreich und arbeitete als Lektorin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an der Université Stendhal in Grenoble.

Als Trainerin unterwegs

Seit 2012 ist Tupoka Ogette bundesweit als Beraterin und Trainerin im Bereich Rassismuskritik aktiv. In dieser Funktion leitet sie Workshops und Fortbildungen, tritt als Speakerin auf, berät Teams und Organisationen. Der Eintrittspreis für die Lesung beträgt im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse fünf Euro mehr. Schüler und Studenten haben freien Eintritt zur Veranstaltung. Die Veranstaltung wird unter Berücksichtigung der 2G-plus-Regel durchgeführt. Vorverkaufsstellen sind Buchhandlung Saabel und Tourismus-Information in Bad Driburg, Buchhandlungen Brandt in Höxter und Lesbar in Beverungen.