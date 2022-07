Bestsellerautor Carsten Henn liest in Spenge

Was Brotbacken mit Tanzen zu tun hat – Veranstaltung am 5. Juli an der Werburg

Spenge

In idyllischem Ambiente an frischer Luft einem Bestsellerautor lauschen – das können Interessierte am Dienstag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr am Werburg-Ensemble vor dem Torhaus, wenn Carsten Henn auf Einladung der Stadtbücherei nach Spenge kommt.