Besuch aus Mexiko

Erin Sprute war bereits 2018 zu Besuch in Schloß Holte-Stukenbrock. Über Verwandte erfuhr sie von der Arbeit der Flüchtlingshilfe St. Johannes Baptist. Sie besuchte das Wohnheim an der Heideblümchenstraße und sprach mit Flüchtlingen. Erin Sprute war beeindruckt, was die geflüchteten Menschen ihr über die Unterstützung durch die Flüchtlingshilfe berichteten. Sie wollte auch helfen und hat Giesela Hörster bereits damals eine großzügige Spende überreicht. Mit diesem Geld konnte viel Gutes getan werden.

Auch diesmal, als Erin Sprute mit ihrem kleinen Sohn Johann und Verwandten das Sprachcafé besuchte, kam sie nicht mit leeren Händen. Bereits zuvor hatte sie durch ihre Cousine eine große Geldspende überreichen lassen, jetzt brachte sie noch einmal einen höheren Betrag mit. „Für diese Spenden sind wir sehr dankbar. Da wir zurzeit über 300 ukrainische Flüchtlinge in der Stadt haben, die wir zusätzlich zu den bereits vor Ort lebenden Geflüchteten versorgen, kommt uns das Geld sehr gelegen. Außerdem haben wir drei große Hilfstransporte in die Ukraine geschickt. Da geht schon ein großer Betrag für die Fahrtkosten drauf und unser Konto schmilzt“, sagt Giesela Hörster.

Erin Sprute berichtet in ihrer Heimat von der Arbeit, die die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe SHS St. Johannes Baptist leistet. Sie nimmt Fotos von verschiedenen Aktionen mit, um den Menschen zu zeigen, was alles gemacht wird. „Die Menschen sind davon sehr beeindruckt und spenden Geld, das Erin Sprute an uns weiterleitet. Dafür sagen wir im Namen der Bedürftigen herzlich Danke“, so Giesela Hörster.