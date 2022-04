Besucher erkunden die neue Markthalle

Harms-Markt öffnet in Bielefeld mit den ersten Ständen – Handwerker sind noch nicht an allen Stellen fertig

Bielefeld

Der Harms-Markt ist an Tag eins eher so etwas wie eine Wandelhalle. Vor allem zur Mittagszeit ist die neue Markthalle am Mittwoch mit Besuchern gut gefüllt, die sich zunächst einmal einen Überblick verschaffen über das, was die Stände so zu bieten haben.

Von Peter Bollig