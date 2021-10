Besucher feiern mit sicherem Gefühl

Sicherheitskonzept der Oktoberwoche hat sich am Eröffnungswochenende bewährt – Kein Stress am Einlass

Warburg

Die Sicherheit geht vor, damit die Besucher der 72. Warburger Oktoberwoche auch in den kommenden Tagen mit sicherem Gefühl feiern können. Die am Eröffnungswochenende in puncto Sicherheit gemachten Erfahrungen seien durchweg positiv, bestätigt Oktoberwochen-Manager Norbert Hoffmann auf Anfrage dieser Zeitung.

Von Ralf Benner