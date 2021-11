Besucher vertiefen sich in den Bilderkisten

Schloß Holte-Stukenbrock

Mit der Resonanz auf die Ausstellung im Kulturforum am Altenkamp sind Friedel und Erna Dransfeld, Günter und Christine Potthoff, Marita Knoke-Seydel und Ulla Lehmann mehr als zufrieden. In Gedenken an den 1962 verstorbenen Hövelhofer Fotografen Johann Altemeyer hat die Archivgruppe des Fördervereins am 23. Oktober die Ausstellung seiner Fotografien eröffnet. Aufgrund der großen Resonanz wird die Ausstellung um eine Woche verlängert.

Von Monika Schönfeld