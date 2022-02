Besuchereinbruch auf der Wewelsburg

An den themenbezogenen Veranstaltungen und Sonderausstellungen nahmen insgesamt 13.195 (2019: 19.817) Personen teil. In der Summe besuchten 47.683 Gäste das Kreismuseum. „Wir sind natürlich froh, dass trotz des langen Lockdowns und der erheblichen Einschränkungen so viele Gäste die Wewelsburg besucht und an den Bildungsangeboten teilgenommen haben.“, resümiert Museumsleiterin Kirsten John-Stucke.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen