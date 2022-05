Besucherflaute bei der Kneipennacht

Die erste Kneipennacht seit der Pandemie-Zwangspause hat am Wochenende mit musikalischer Bandbreite von Rock über Latin-Klänge und Italo-Pop bis Swing in die Herforder Innenstadt gelockt. Zwar war die Stimmung unter den Besuchern gut, der Zustrom insgesamt jedoch eher verhalten.

Lag es am Wetter? Organisator will mit Veranstaltung zurück in kältere Jahreszeit

„Schön, dass es wieder stattfindet“, meint Kneipennacht-Stammbesucher Bernd Pahlke, bedauert aber die Besucherflaute. Als Ursache sieht er die Jahreszeit: „Die Kneipennacht lag sonst in einer Jahreszeit, in der sich die Menschen nicht am Abend in die Biergärten gesetzt haben.“ Auch, so glaubt er, könnte die aktuelle wirtschaftliche Lage ein Grund sein, am Wochenende nicht durch die Clubs und Gastronomien zu touren.