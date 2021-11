Bethel gibt die kirchliche Hochschule auf

Die seit 2007 unter dem Namen Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel mit den beiden Standorten in Bielefeld und Wuppertal firmierende Hochschule wird zum 1. Januar kommenden Jahres neu aufgestellt. Am Standort Wuppertal werden die Studiengänge Evangelische Theologie (Pfarramt/Magister Theologiae/Master of Theological Studies) mit Promotions- und Habilitationsrecht wie gehabt weitergeführt. Das Institut für Diakoniewissenschaft und Diakoniemanagement (IDM) am Standort Bethel wird an die Universität Bielefeld überführt und dort in die Abteilung Evangelische Theologie der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie integriert.

